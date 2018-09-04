НБУ для спасения гривни продал более $40 миллионов
13:58, 04 сентября 2018Финансы
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Общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 53,5 миллиона долларов.
Нацбанк продолжает спасать курс гривни валютными интервенциями / фото УНИАН
Национальный банк Украины на валютном аукционе продал банкам 40,1 миллиона долларов.
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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 28,4844 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 53,5 миллиона долларов.
По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,5035 гривни/доллар.
Ранее НБУ заявил о намерении провести сегодня аукцион по продаже иностранной валюты объемом до 100 миллионов долларов.
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