Нацбанк хочет снизить инфляцию до 5% к декабрю 2019 года

После этого показатель целевой инфляции станет постоянным либо может быть снижен.

Национальный банк Украины будет снижать показатель инфляции до оптимального уровня в 5% плюс/минус 1 процентный пункт до декабря 2019 года, после чего показатель целевой инфляции в 5% станет постоянным либо может быть снижен.

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Как говорится в утвержденной Советом НБУ и опубликованной на сайте регулятора Стратегии монетарной политики, целевой показатель инфляции в 5% соответствует фундаментальным основам экономики Украины.

Отмечается, что целевой показатель может быть снижен при снижении волатильности курса гривни, относительных цен и ослаблении зависимости экономики Украины от экономик стран-торговых партнеров.

В качестве монетарных инструментов для регулирования инфляции Нацбанк будет использовать учетную ставку, коридор ставок по кредитам овернайт, тендеры рефинансирования и размещения депозитных сертификатов, обязательное резервирование и долгосрочное рефинансирование.

Отмечается, что регулятор и далее будет придерживаться политики гибкого обменного курса, используя валютные интервенции для сглаживания чрезмерных колебаний, пополнения международных резервов и поддержки эффективности монетарных инструментов.

Также сообщается, что НБУ совместно с правительством будут концентрировать усилия для создания макроэкономических предпосылок для низкой и стабильной инфляции.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в июле принял решение повысить учетную ставку на 0,5 п.п. - до 17,5% годовых после того, как два раза подряд - в апреле и мае - принимал решение сохранить ее на уровне 17% годовых.

Инфляция в Украине в июле 2018 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2017 года - составила 8,9%, замедлившись с 9,9% месяцем ранее.