Доллар в обменниках подорожал до 28,50 гривни, евро - 33,15

Продать доллары можно за 28,35 гривни.

Стоимость доллара в киевских обменных пунктах сегодня, 4 сентября, выросла до 28,50 гривни, евро – до 33,15 гривни.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 28,35 гривни, евро - за 32,60 гривни за одну денежную единицу.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к 14:00 установились на уровне 28,48/28,51 гривни/доллар.

Как сообщал УНИАН, сегодня, с целью замедлить девальвацию гривни, НБУ на валютном аукционе продал банкам 40,1 миллиона долларов.

При этом средневзвешенный курс аукциона составил 28,4844 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 53,5 миллиона долларов.