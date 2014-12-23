Гонтарева девальвацию гривни связала с падением рубля

Об этом заявила глава Национального банка Валерия Гонтарева на встрече с руководителями крупнейших банков страны, сообщает пресс-служба НБУ.

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Как сообщается, относительно ситуативного курсового всплеска на валютном рынке, который наблюдался на прошлой неделе, Гонтарева отметила, что он был в определенной степени связан с обесцениванием российского рубля.

"Это спровоцировало возникновение панических настроений на валютном рынке Украины. Сейчас ситуация улучшается", - добавила она.