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Доля проблемных кредитов в украинских банках сократилась до 55%

17:21, 04 сентября 2018
Финансы
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Доля неработающих кредитов в украинских банках сократилась до 55% / фото УНИАН

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, объем таких кредитов на начало августа вырос до 631,2 миллиарда гривень с 626,1 миллиарда гривень на начало июля.

Справка УНИАН. Доля неработающих кредитов в банковской системе Украины на 1 января 2018 года составляла 54,5%, а их объем – 595 миллиарда гривень.

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Теги: #банковская система#проблемные кредиты