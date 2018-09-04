Доля проблемных кредитов в украинских банках сократилась до 55%

Объем таких кредитов на начало августа вырос до 631 миллиарда гривень.

Доля неработающих кредитов в украинской банковской системе за июль 2018 года сократилась до 55,06% с 55,68% месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, объем таких кредитов на начало августа вырос до 631,2 миллиарда гривень с 626,1 миллиарда гривень на начало июля.

Справка УНИАН. Доля неработающих кредитов в банковской системе Украины на 1 января 2018 года составляла 54,5%, а их объем – 595 миллиарда гривень.