Верховный суд признал незаконным прекращение выплаты пенсий переселенцам

Отмечается, что Верховный суд принял решение в так называемом показательном деле, поэтому оно будет применяться для всех подобных исков переселенцев к органам Пенсионного фонда.

Большая палата Верховного суда Украины отклонила апелляцию Пенсионного фонда и признала незаконной практику отказа отделениями Пенсионного фонда выплачивать пенсии временно перемещенным лицам.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на координатора по адвокации организации «Право на защиту» Дарью Толкач, которая выступила инициатором судебного процесса.

Читайте такжеВ Кабмине собрались отдать все долги пенсионерам с оккупированных территорий, но есть условие

Большая палата оставила в силе решение суда первой инстанции, согласно которому прекращение выплат пенсий временно перемещенным лицам из оснований, не предусмотренных законом, считается неправомерным. Это касается в том числе и так называемой верификации пенсионеров-переселенцев по «спискам СБУ».

«Суть дела заключалась в том, что переселенцы обращаются в суд и пытаются доказать незаконность действий пенсионных фондов, которые прекращают производить им пенсионные выплаты по основаниям, которые не предусмотрены законом об общеобязательном пенсионном страховании», - сообщила Толкач.

По ее словам, Верховный суд принял решение в так называемом показательном деле, поэтому оно будет применяться для всех подобных исков переселенцев к органам Пенсионного фонда.

Напомним, ранее Верховный Суд Украины постановил, что регистрация места проживания внутренне перемещенной лица является временной и не является основанием для участия в местных выборах. В Верховном суде постановили, что, поскольку справка о взятии на учет внутренне перемещенной лица удостоверяет его место жительства лишь на определенный период, то есть временное проживание на соответствующей территории, «такая регистрация не может служить основанием относительно права участия в местных выборах на этой территории».