НБУ ослабил официальную гривню к доллару, но укрепил к евро

Официальный курс НБУ на 5 сентября: 100 USD – 2849,2993 гривни; 100 EUR – 3294,3599 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2849,2993 (4 сентября – 2837,8299)

100 EUR – 3294,3599 (4 сентября – 33294,4367)

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,41/28,45 гривни/доллар.

Текущие котировки на 7 копеек выше уровня открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,81/32,85 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,5035 гривни/доллар.