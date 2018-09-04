Amazon стал второй в мире компанией на триллион долларов

Таким образом, компания самого богатого человека мира настигла производителя iPhone-ов.

Amazon стал второй в мире компанией, стоимость которой на Уолл-Стрит оценивается в триллион долларов США.

Первой такой статус получила Apple. Но компании Джеффа Безоса понадобились считанные недели, чтобы догнать ее, пишет The Guardian. Издание поясняет, что сегодня акции Amazon подорожали. Поэтому стоимость компании не на долго перепрыгнули отметку в триллион долларов впервые. Впрочем, это значение сохранялось лишь до обеда, а потом произошел определенный спад в стоимости акций.

Но несмотря на это, достижение статуса второй в мире триллионной компании стало важной точкой в истории развития компании, которую Джефф Безос основал в Сиэтле в 1994 году. Собственно, ее основатель стал богатейшим человеком мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в 167 миллиардов долларов.

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Amazon вышел на фондовую биржу в 1997 году со стоимостью акции на уровне 18 долларов. Сегодня эта цена подскочила до 2050 долларов, что подбросило стоимость компании выше одного триллиона долларов.