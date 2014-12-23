Абромавичус обещает мораторий на проверки малого бизнеса на два года

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV, пишет INSIDER.

"Мое отношение к малому и среднему бизнесу только положительное... Всяческие инициативы и идеи, как помочь малому и среднему бизнесу только приветствуются. В данный момент мы будем делать мораторий на проверки, включая налоговую для малого и среднего бизнеса, на два года. Но самая большая помощь малому, среднему и крупному бизнесу будет то, что мы боремся в дерегуляционной сфере", - сказал министр.

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