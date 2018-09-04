Бахматюк о деле VABбанка: никакого вывода денег из банка не было, дело закрыто

Ранее правоохранители провели в деле VABбанка десятки допросов и следственных действий.

Дело, которое открыло НАБУ против VABбанка, полтора года расследовалось и было закрыто другими правоохранительными органами из-за отсутствия состава преступления, сообщает пресс-лужба инвестора банка Олега Бахматюка.

Отмечается, что сегодня в некоторых СМИ появилась информация относительно постановления Соломенского суда о ситуации с VABбанком, которое было вынесено по представлению детективов НАБУ.

У Бахматюка отметили, что все факты, которые были приведены в постановлении суда, уже полтора года расследовались другими правоохранительными органами, были проведены десятки допросов и следственных действий, в результате чего дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

«Было официально доказано, что никакого вывода денег из банка не было. Это документально подтверждено другими правоохранительными органами и дело было закрыто. Все те операции, о которых говорится в представлении детектива НАБУ - были внутренними банковскими операциями. Деньги не выходили из банка», - отметил Олег Бахматюк.

Подчеркивается, что представители банка неоднократно указывали представителям НАБУ на все эти факты, но детективы НАБУ приняли решение игнорировать любые логические доводы.

«Хотим напомнить, что согласно закону «Маски-шоу стоп» следственные органы не имеют право повторно открывать закрытые дела. Но, как видим, закон игнорируется и не действует. К сожалению, сейчас придется тратить массу времени, усилий и средств налогоплательщиков на то, чтобы доказать давно доказанные факты», - резюмируется в заявлении.