Украина получила крупный кредит на развитие электроэнергетики

В банке рассказали, что средства пойдут, в частности, на повышение надежности систем электропередачи и совершенствование оптового рынка элекроэнергии.

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Региональный директор Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине Чимяо Фан отметил, что энергетический сектор имеет стратегическое значение для Украины, и кредит поможет "восстановить национальную сеть энергопередачи" и будет способствовать "повышению энергетической безопасности" страны, сообщает Росбалт.

Кредит сроком на 18 лет выделен в рамках пакета помощи Украине объемом в $3,5 млрд, утвержденного в марте 2014 года. К настоящему времени из этих средств выделено $2,5 млрд.

В последнее время Украина сталкивается с дефицитом энергомощностей из-за нехватки угля на ТЭС. С 1 декабря в стране были зафиксированы веерные отключения электроэнергии.