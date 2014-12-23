Российские депутаты хотят ввести новый сбор с производителей и импортеров

Сбор будет распространяться на товары, "подлежащие утилизации после утраты ими потребительских свойств", а также их упаковку. Перечень таких товаров установит правительство, сообщает ТАСС.

Как отмечается в тексте инициативы, освобождены от уплаты сбора будут те производители и импортеры, самостоятельно утилизирующие отходы или заключили договор на утилизацию. Таким образом, по окончании отчетного периода они должны либо предоставить отчетность о выполнении нормативов утилизации, либо уплатить соответствующий сбор.

Экологический сбор будет относиться к неналоговым доходам федерального бюджета, а его ставка формироваться "на основе средних суммарных затрат на сбор, транспортировку, обработку и утилизацию одного изделия". В ставку сбора также могут быть включены затраты на создание объектов инфраструктуры, предназначенных для этих целей. Ставки по каждой группе товаров, а также порядок их взимания установит правительство.

Читайте такжеИз-за кризиса Путин ввел новый торговый сбор в Петербурге, Москве и оккупированном СевастополеЧто касается средств, которые поступят в бюджет за счет сбора, то они будут израсходованы "на софинансирование региональных программ в области обращения с отходами и на покрытие дефицита средств, поступающих в счет оплаты населением услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами". Кроме того, эти деньги могут тратиться на модернизацию инфраструктуры, связанной с переработкой мусора.