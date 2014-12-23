В Госдуме РФ предлагают в виде антисанкции заморозить выплаты по внешним долгам

Член комитета по бюджету и налогам Госдумы России Евгений Федоров разработал поправки в Гражданский кодекс, которые предполагают заморозку обслуживания российского долга перед «странами-агрессорами», то есть, Евросоюзом и США, пишут "Известия".

По словам депутата, России следует возобновить выплату долгов перед ними только после того, как будут сняты санкции против РФ. Как рассказал «Известиям» автор проекта, свой законопроект он отправил в правительство. Эксперты говорят, что международный опыт такой заморозки есть — более того, такой преднамеренный дефолт на фоне форс-мажорных обстоятельств может рассматриваться как ответная санкция.

Читайте такжеМаккейн: Российскую экономику обрушила Саудовская Аравия, а не санкции По данным Центробанка на 1 октября 2014 года, общий внешний долг России составляет $678,4 млрд, это - минимальный показатель по меньшей мере за полтора года. Из этой суммы госдолг составляет $48,3 млрд, банковский — $192 млрд, ЦБ — $15,7 млрд, на прочие сектора приходится $422,4 млрд.

Как пояснил «Известиям» парламентарий, США и ЕС, введя санкции, искусственно создали в России обстоятельства непреодолимой силы — сейчас российским компаниям придется отдавать вдвое больше из-за роста курсов валют.

Курс рубля к доллару и евро в 2014 году испытал самое мощное падение со времен дефолтного 1998 года — причем распространено мнение, что обвал рубля 16 декабря был спровоцирован международными валютными спекулянтами. Рубль в этом году просел по отношению к доллару на 81%, к евро — на 61%. Эти показатели отстают только от значений конца прошлого века, когда рубль обесценивался в несколько раз, и перекрывают показатели предыдущего кризиса (2008–2010 годы): тогда доллар взлетал к рублю немногим менее чем на 50%. Курс ЦБ на вторник 23 декабря: доллар — 56,5 рубля, евро — 69,3 рубля.

Читайте такжеТемпы роста российской экономики никогда не будут прежними – министр экономики РФПрофессор НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский считает, что заморозка возврата внешних долгов возможна.

"Так, например, поступали Малайзия и страны Юго-Восточной Азии в период экономических трудностей, решение принималось на уровне правительства, — говорит Портанский. — То есть, мы не станем первопроходцами в данном случае. Но отдельного законопроекта по заморозке заимствований не нужно — процесс его принятия может быть долгим. Заморозить внешний долг можно решением правительства".

Замдиректора Института нового индустриального развития имени Витте, профессор кафедры ГМУ РЭУ имени Плеханова Константин Андрианов считает, что необходимость заморозки внешних заимствований Россией назрела уже давно. "На обслуживание и погашение государственного внешнего долга РФ ежегодно тратит около $3,5–4 млрд", — отметил Андрианов.

По мнению члена правления АКГ «Деловой профиль» Армена Даниеляна, замораживание внешнего долга, в частности, перед странами, находящимися в конфронтации с Россией, возможно, но это является крайней мерой экономического воздействия, поэтому его применение может рассматриваться, только когда все другие механизмы уже исчерпаны.

"Последствия замораживания, равно как и последствия дефолта, хотя и смогут на некоторое время ослабить давление на рубль, но они имеют длительный неблагоприятный эффект для экономики страны, — поясняет Даниелян. — Примером из нашей истории может быть дефолт по государственному долгу, который произошел 17 августа 1998 года, тогда международные рейтинговые агентства снизили рейтинг России, что привело к существенному удорожанию внешних заимствований, к распродаже российских активов и бегству капитала. Поэтому, по моему мнению, замораживание долга в текущей ситуации лишь усугубит проблемы российской экономики".