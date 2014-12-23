Нацбанк не дает никаких прогнозов - ждет, пока курс гривни установит рынок

Об этом сообщил начальник управления валютных операций и анализа финансовых рынков Национального банка Украины Сергей Пономаренко в комментарии, размещенном на странице регулятора в социальной сети Facebook.

«На сегодня мы не даем никаких прогнозов, на этот вопрос должен ответить рынок. Надеемся, что национальная валюта, а мы огласили, что у нас не фиксированный курс, а плавающий, но плавает он не только в одну сторону, и национальная валюта будет укрепляться, а не только ослабляться», - сказал Пономаренко.

Чиновник пояснил, что курс отражает настроения рынка и подвержен влиянию экспортно-импортных операций, движения инвестиций. В то же время, Пономаренко подчеркнул, что регулятор будет придерживаться политики плавающего курса и введения инфляционного таргетирования, предполагающего контроль роста цен и уровня инфляции.

Также чиновник напомнил, что НБУ был вынужден ввести ряд административных ограничений на валютном рынке, что спровоцировало активизацию черного рынка. «Полностью снять ограничения на сегодня невозможно, потому что страна находится в тяжелой ситуации… Мы не исключаем, что их придется ужесточить, возможно, а возможно, что ситуация будет развиваться лучше, и мы будет их отменять», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 22 декабря НБУ обновил исторический минимум официального курса гривни к доллару на уровне 15,8544 грн/долл. До этого в декабре Нацбанк уже дважды обновлял исторический минимум официального курса гривни к доллару - 16 декабря на уровне 15,7739 грн/долл. и 17 декабря – на уровне 15,7789 грн/долл.

В феврале этого года НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и в результате гривня с начала года обесценилась по отношению к доллару США по официальному курсу почти в 2 раза.

С момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала дважды: в 1998 году почти в три раза - до около 5 с 1,8 грн за доллар, а также в конце 2008 года - почти вдвое, до 8 грн/долл.