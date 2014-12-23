Российские госкомпании обязали вбрасывать на рынок до $1 млрд в день

В России ведущим госкомпаниям-экспортерам в ближайшие два месяца придется по указанию правительства продать большую часть накопленной валюты, обеспечив поступление на рынок около $1 млрд в день, пишет "Коммерсант".

Ограничений для частников нет, но за ними будет следить рабочая группа "по контролю за ситуацией на валютном рынке", в которую, по данным издания, может войти представитель ФСБ. Впрочем, даже только выручка госкомпаний обеспечит 20-25% дневного биржевого оборота валюты и при стабилизации цен на нефть может реально поддержать и укрепить рубль.

Читайте такжеВ Госдуме РФ предлагают в виде антисанкции заморозить выплаты по внешним долгам18 декабря правительство РФ обязало пять крупнейших госкомпаний-экспортеров ("Газпром", "Роснефть" АЛРОСА, "Зарубежнефть" и производитель бриллиантов — смоленское ПО "Кристалл") с учетом их дочерних структур до 1 марта 2015 года привести размер "чистых валютных активов" к уровню не выше, чем по состоянию на 1 октября этого года, и далее не превышать этот показатель. Выполнить указание необходимо по графику, который компании должны согласовать с ЦБ.

Сокращение реальных бюджетных затрат на необоронные расходы на 5% в год и централизация планирования крупных расходов бюджета и госкомпаний в обмен на законодательное обещание неповышения всех налогов — такова формула "бережливости" в опубликованном перечне поручений президента Владимира Путина.

Читайте такжеРоссийский бизнес признает, что доведен до состояния "близкого к истерическому"Несмотря на обещание президента Владимира Путина не принуждать госкомпании к продаже выручки с помощью директив, речь практически идет именно о них. Согласно директиве, подписанной премьером Дмитрием Медведевым 17 декабря и полученной компаниями в конце прошлой недели, советы директоров госкомпаний должны в трехдневный срок дать соответствующие поручения топ-менеджменту. Совет директоров "Роснефти" состоялся вчера в заочной форме, его итоги пока не подведены. Заочный набсовет АЛРОСА также планировался на 22 декабря. В "Газпроме" сказали, что вчера заседание совета директоров в какой-либо форме не проводилось. В "Зарубежнефти" ситуацию не комментировали. В "Кристалле" подтвердили поручение директивы, совет директоров соберется 27 декабря.

Представители всех пяти компаний отказались официально обсуждать инициативу правительства.

Сергей Суверов из УК "Русский стандарт" отмечает, что ежедневный биржевой оборот валюты — $4-5 млрд. По словам аналитика, продажи валюты от госкомпаний могут стать хорошим стабилизатором на спокойном рынке, но если цены на нефть будут стремиться вниз, в район $40 за баррель, этого окажется недостаточно для удержания курса рубля.

21 декабря в Абу-Даби прошла десятая Арабская конференция по энергетике, в ходе которой Саудовская Аравия и ОАЭ обвинили в падении цены на нефть страны, не входящие в состав ОПЕК, а также спекуляцию на рынке.

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