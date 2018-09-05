Кабмин начнет борьбу с теневой занятостью уже в октябре

Распоряжение предполагает месячную разъяснительную работу о том, какие штрафы предусмотрены за неоформление работников на предприятии.

Кабинет министров Украины в октябре начнет активную борьбу с теневой занятостью в стране, о чем на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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Об этом он сказал, представляя проект распоряжения "О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения".

По словам премьера, распоряжение предполагает месячную разъяснительную работу о том, какие штрафы предусмотрены за неоформление работников на предприятии.

"Через месяц, в октябре, мы начнем внедрять все нормы, которые предоставлены нам законом, для того, чтобы защитить права работающих людей и восстановить социальную справедливость. Никто никому не дал права своей безответственностью оставлять людей без пенсии", - сказал он.

Глава правительства отметил, что в Кабмин по данной проблеме обращаются как неоформленные работники, так и работодатели, которые соблюдают все нормы законодательства относительно трудоустройства.

"Десятки, сотни людей на предприятиях работают неоформленными, некоторые работодатели забирают у них право на достойную пенсию в будущем и на легальную работу. У нас тысячи обращений от людей, что работодатели презирают их и не собираются оформлять на работу официально. У нас есть обращения легальных работодателей, что это явление является недопустимым", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным Госслужбы занятости, каждый третий работник, или около 5 миллионов человек, в Украине работают нелегально.

По словам главы Министерства социальной политики Украины Андрея Ревы, уровень теневой занятости в Украине в 2017 году сократился на 8% - до 3,7 миллиона с 4 миллионов работающих нелегально человек.