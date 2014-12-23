Депутатам предлагают утвердить госбюджет с дефицитом 64 млрд гривень

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде утвердить государственный бюджет Украины на 2015 год с доходами в 475,240 млрд грн, расходами в 527,194 млрд грн и предельным объемом дефицита госбюджета в 63,670 млрд грн.

Об этом говорится в доработанном правительством законопроекте «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» №1000, опубликованном на сайте парламента.

В пояснительной записке к проекту напоминается, что правительство обсуждало с Международным валютным фондом 2 сценария на 2015 год, и близким к оценкам фонда стал первый сценарий с падением ВВП на 2%, ростом номинального ВВП до 1,751 трлн грн при годовой инфляции 11,2%, однако правительство основывает проект госбюджета на втором, пессимистическом сценарии, согласно которому падение ВВП составит 4,3%, номинальный ВВП вырастет до 1,721 трлн грн, а годовая инфляция составит 13,1%.

Таким образом, показатель предельного дефицита госбюджета, согласно правительственному проекту, предполагается на уровне 3,7% номинального ВВП, прогнозируемого на 2015 год.

Согласно законопроекту, доходы общего фонда госбюджета предлагается утвердить на уровне 452,771 млрд гривень, специального фонда – 22,468 млрд гривень.

Расходы общего фонда госбюджета составят 502,937 млрд гривень, специального фонда – 24,257 млрд гривень.

Возврат кредитов в госбюджет закладывается на уровне 4,026 млрд гривень, в том числе в общий фонд госбюджета – 2,015 млрд гривень, в спецфонд – 2,010 млрд гривень.

Предоставление кредитов из госбюджета предполагается на уровне 15,741 млрд гривень, в том числе из общего фонда – 1,653 млрд гривень, из спецфонда – 14,088 млрд гривень.

Предельный объем дефицита общего фонда госбюджета предполагается на уровне 49,803 млрд гривень, спецфонда – 13,867 млрд гривень, оборотный остаток бюджетных средств - до 2% расходов общего фонда госбюджета.

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Как сообщал УНИАН, правительство сегодня в 12.30 презентует в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2015 год и изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы. По словам председателя парламента Владимира Гройсмана, из 42 поданных правительством законопроектов не все связаны с принятием бюджета, поэтому экономический пакет будет рассмотрен первым как производный к бюджету, а затем парламент продолжит принимать законы.

Принятие адекватного госбюджета на следующий год является важной составляющей пакета реформ, необходимых для возобновления доверия к украинским властям со стороны кредиторов и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, миссия которого вернется в Киев для продолжения переговоров в январе 2015 года.

Продолжение сотрудничества с МВФ необходимо для стабилизации экономической ситуации в стране и восстановления золотовалютных резервов Национального банка, объем которых по итогам ноября после платежей за импорт российского газа и платежей по внешнему долгу снизился до уровня ниже 10 млрд долл., обновив исторический минимум последних 10 лет, что вызывает негативные оценки кредиторов и дестабилизирует валютный рынок.