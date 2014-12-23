Кабмин предлагает заложить в бюджет-2015 падение ВВП на 4,3% при инфляции 13,1%

Кабинет министров Украине предлагает Верховной Раде утвердить в государственном бюджете на 2015 год падение ВВП на 4,3% при инфляции 13,1%.

Об этом говорится в пояснительной записке к доработанному правительством законопроекту «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» №1000, опубликованному на парламентском сайте.

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