Кабмин предлагает заложить в бюджет-2015 падение ВВП на 4,3% при инфляции 13,1%
10:36, 23 декабря 2014Финансы
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Об этом говорится в пояснительной записке к доработанному правительством законопроекту.
Кабмин подготовил проект бюджета на 2015 год / Фото УНИАН
Кабинет министров Украине предлагает Верховной Раде утвердить в государственном бюджете на 2015 год падение ВВП на 4,3% при инфляции 13,1%.
Об этом говорится в пояснительной записке к доработанному правительством законопроекту «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» №1000, опубликованному на парламентском сайте.
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