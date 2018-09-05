У нового дела НАБУ против VAB банка нет никаких юридических перспектив – Олег Бахматюк

Ранее ряд СМИ со ссылкой на решение Соломенского суда сообщили, что НАБУ открыло новое дело против VAB банка.

Национальное антикоррупционное бюро взяло фабулу старого дела, встряхнуло с нее пыль и отправило в Соломенский суд

Об этом в интервью РБК-Украина заявил инвестор VAB банка Олег Бахматюк.

По его словам, по всем фактам, приведенным в постановлении суда, полтора года шли следственные действия, было проведено почти сорок допросов, было сделано несколько официальных экспертиз и дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Предметом предыдущего дела был якобы вывод денег из банка, «но все те операции, о которых сейчас говорят, уже были предметом рассмотрения и силовиков, и их экспертиз». «Я могу вам открыто говорить, и это подтверждено всеми возможными в этом государстве экспертизами - ни копейки не было выведено из банка: это были внутрибанковские операции», подчеркнул Олег Бахматюк

Он также заявил, что «был бы счастлив, чтобы силовики одно и то же дело открывали всего два раза», потому что «у нас есть такая традиция - водить бизнес по кругу и семь раз исследовать одни и те же факты». «К сожалению, - отметил Олег Бахматюк, - закон «маски-шоу стоп», который так разрекламировали, не заработал. Одно и то же дело по закону нельзя открывать дважды, но в жизни, дай Бог, чтобы к нему не возвращались больше 5-6 раз подряд».

Инвестор VAB банка уверен, что у нового дела нет никаких юридических перспектив. «Будет проведено 40 допросов, будет снова изъята масса документов, и потом, через полтора года, дело закроют. Хотя можно было бы просто почитать все то, что уже исследовали другие силовики, и не проходить те же круги ада», считает он.

Напомним, ряд СМИ со ссылкой на решение Соломенского суда сообщили, что НАБУ открыло новое дело против VAB банка. При этом в пресс-службе Олега Бахматюка заявили, что все факты, которые были приведены в постановлении суда, уже полтора года расследовались другими правоохранительными органами, были проведены десятки допросов и следственных действий, в результате чего дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.