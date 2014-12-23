Госдолг на 2015 год хотят утвердить в размере 68,3% ВВП

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде утвердить в государственном бюджете на 2015 год уровень предельного государственного долга в размере 68,3% ВВП, или 1,176 трлн грн.

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Соответствующие оценки приводятся в пояснительной записке к доработанному правительством законопроекту №1000, текст которого обнародован на веб-сайте парламента.

Кабмин предлагает также разрешить Минфину Украины вносить изменения в росписи государственного бюджета с целью отображения фактического поступления в 2015 году кредитов и расходов по соответствующим бюджетным программам в пределах общего объема привлечения кредитов в 2015 году.

Правительство также предлагает установить в 2015 году государственные гарантии на уровне 25 млн грн.

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 октября 2014 года составила 72,995 млрд долл., что на 1,300 млрд долл. или на 1,75% меньше показателя на начало месяца.