У Яценюка планируют докапитализировать банки на 36,5 млрд гривень

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде предоставить ему право в 2015 году осуществлять выпуски облигаций внутреннего государственного займа в сумме 36,5 млрд грн с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на эти облигации акций дополнительной эмиссии банков.

Об этом говорится в доработанном правительством законопроекте «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» №1000, опубликованном на парламентском сайте.

Согласно документу, облигации будут выпускаться в пределах объемов, установленных приложением №2 к законопроекту, которое пока не опубликовано, или при необходимости сверх этих объемов, с соответствующей корректировкой предельного объема госдолга.

На объем выпущенных облигаций Министерство финансов будет увеличивать соответствующие показатели финансирования госбюджета.

Напомним, девальвация гривни, аннексия Крыма Россией и военные действия на востоке Украины привели к существенным убыткам банков. По информации Национального банка Украины, общие потребности в докапитализации 35 крупнейших банков по результатам проведенного стресс-тестирования составляют 66 млрд грн, в том числе государственным банкам понадобится 12,5 млрд грн.

Помимо этого, с начала года Нацбанк признал неплатежеспособными 32 банка, которые выводятся с рынка Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В конце декабря фонд сообщил, что в ближайшее время ожидает команды на выведение с рынка в отношении еще около 10 банков. Одновременно НБУ пообещал оказывать поддержку системным банкам, включая возможность их докапитализации из госбюджета.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде утвердить государственный бюджет Украины на 2015 год с доходами в 475,240 млрд грн, расходами в 527,194 млрд грн и предельным объемом дефицита госбюджета в 63,670 млрд грн или 3,7% ВВП (проект №1000).

В пояснительной записке к проекту автор напоминает, что правительство обсуждало с Международным валютным фондом 2 сценария на 2015 год, и правительство основывает проект госбюджета на втором, пессимистическом сценарии, согласно которому падение ВВП составит 4,3%, номинальный ВВП вырастет до 1,721 трлн грн, а годовая инфляция составит 13,1%.