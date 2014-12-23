Минобороны в следующем году может получить более 40 млрд гривень

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде в 2015 году выделить на потребности Министерства обороны Украины более 40,249 млрд грн.

Об этом говорится в доработанном правительством законопроекте «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» №1000, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Как говорится в документе, расходы планируется направить на подготовку войск, проведение мобилизационной работы, восстановление боеспособности, техническое обслуживание и ремонт вооружения и военной техники.

Напомним, что в бюджете на 2014 год расходы на нужды Минобороны были утверждены в размере 15,5 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Степан Полторак предложил предусмотреть в госбюджете на следующий год на потребности обороны 50 млрд грн.