Международные резервы Украины в августе сократились до $17,2 миллиарда

С начала года резервы сократились на 8,4%.

Международные резервы Украины за август сократились на 2,9% - до 17,232 миллиарда долларов по состоянию на 1 сентября 2018 года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года резервы сократились на 8,4%.

По информации НБУ, сокращение резервов обусловлено платежами по валютному государственному долгу в размере 1,055 миллиарда долларов и интервенциями на межбанковском валютном рынке, в ходе которых регулятор продал на 651,3 миллиона долларов больше, чем купил.

Основным источником пополнения резервов были поступления в пользу правительства от размещения валютных облигаций внешнего и внутреннего госзайма, которые в августе составили 1,107 миллиарда долларов и 69,1 миллиона евро.

Кроме того, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов на сумму 19,9 миллиона долларов.

Также сообщается, что по состоянию на 1 сентября объем международных резервов покрывает 2,9 месяца будущего импорта.

Справка УНИАН. В 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% - до 18,808 миллиарда долларов.