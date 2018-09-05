Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару и евро

Официальный курс НБУ на 6 сентября: 100 USD – 2841,1552 гривни; 100 EUR – 3290,6260 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2841,1552 (5 сентября – 2849,2993)

100 EUR – 3290,6260 (5 сентября – 3294,3599)

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 28,37/28,40 гривни/доллар.

Текущие котировки на 10 копеек выше уровня открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,97/33,01 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,4178 гривни/доллар.