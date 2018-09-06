Стало известно, сколько украинцы тратят на еду

Показатель расходов на еду составляет 50,3%.

В среднем за месяц одно украинское домохозяйство тратит на продукты больше трех тысяч гривень.

Таковы подсчеты Государственной службы статистики Украины, передает ТСН.

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Поскольку на еду уходит больше половины доходов граждан, то на непродовольственные нужды приходится значительно меньше – 28,8%. Почти 13% зарплат уходит на оплату услуг – последний показатель выше в городах. В селах зато ощутимая статья расходов на личное подсобное хозяйство.

По имеющимся данным, жители городов тратят на еду больше, чем селяне. В среднем, это 3257,19 грн на еду и безалкогольные напитки, 93,03 грн на алкоголь и 162,13 грн на сигареты.

Месячные расходы на одежду и обувь оценены Госстатом в 418,92 грн (5,9%), на коммуналку в 1213,24 грн (16,9%) и на транспорт в среднем 248,97 грн (3,5%).

Как сообщал УНИАН, до конца года стоимость хлеба в Украине подскочит на 10% - примерно на полторы гривни.