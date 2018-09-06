Миссия МВФ начала работу в Украине

В нашу страну прибыла миссия Международного валютного фонда.

Миссия Международного валютного фонда, как и планировала, начала свою работу в Киеве, сообщили УНИАН в представительстве МВФ в Украине.

«Миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Руденом начала свою работу в Киеве», - сказал представитель Фонда.

Согласно заявлению постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, миссия Фонда будет работать в Киеве до 19 сентября для обсуждения актуальных экономических событий и экономической политики, а также следующих шагов, включая финансовую помощь от МВФ в поддержку политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение развития экономики в направлении устойчивого и инклюзивного роста.

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Справка УНИАН. Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.

12 июля Верховная Рада приняла поправку в закон о судоустройстве, предполагающую рассмотрение Высшим антикоррупционным судом всех отнесенных к его юрисдикции дел, включая все новые апелляции по соответствующим решениям, вынесенным судами первой инстанции. На этой поправке настаивал МВФ.

Помимо принятия антикоррупционного законодательства, для продолжения сотрудничества с Фондом правительству нужно пересмотреть цены на газ и внести соответствующие корректировки для сбалансирования бюджета текущего года.