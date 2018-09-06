Курс биткоина стремительно рухнул, другие криптовалюты тоже обвалились

Всего за сутки самая популярная криптовалюта подешевела с 7400 до 6400 долларов.

Криптовалюта биткоин упала на 12,65% и торгуется около отметки 6400 долларов.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на данные биржи CoinMarketCap.

Сутки назад цена криптовалюты приближалась к отметке 7400 долларов.

98 из 100 топовых криптовалют оказались в "красной" зоне. Ethereum опустився на 20,44% - до 226 долларов, Ripple - на 13,7%, до 0,28 доллара, Bitcoin Cash – на 20,07% до 502 долларов.

Капитализация криптовалютного рынка сократилась до 202 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что инвесторы верят, что цена биткоина все ещё может достигнуть 15 тысяч долларов к концу года и рекомендуют вкладываться в криптовалюту.