Курс биткоина стремительно рухнул, другие криптовалюты тоже обвалились
12:25, 06 сентября 2018Финансы
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Всего за сутки самая популярная криптовалюта подешевела с 7400 до 6400 долларов.
Сегодня популярная криптовалюта торгуется по 6400 долларов за "биток" / фото УНИАН
Криптовалюта биткоин упала на 12,65% и торгуется около отметки 6400 долларов.
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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на данные биржи CoinMarketCap.
Сутки назад цена криптовалюты приближалась к отметке 7400 долларов.
98 из 100 топовых криптовалют оказались в "красной" зоне. Ethereum опустився на 20,44% - до 226 долларов, Ripple - на 13,7%, до 0,28 доллара, Bitcoin Cash – на 20,07% до 502 долларов.
Капитализация криптовалютного рынка сократилась до 202 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что инвесторы верят, что цена биткоина все ещё может достигнуть 15 тысяч долларов к концу года и рекомендуют вкладываться в криптовалюту.
фото CoinMarketCap
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