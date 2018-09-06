Гройсман провел переговоры с миссией МВФ

Премьер Украины провел первые переговоры с председателем миссии МВФ Роном ван Роденом.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел первые переговоры с председателем миссии Международного валютного фонда Роном ван Роденом.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня миссия Международного валютного фонда, как и планировала, начала свою работу в Киеве.

Согласно заявлению постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, миссия Фонда будет работать в Киеве до 19 сентября для обсуждения актуальных экономических событий и экономической политики, а также следующих шагов, включая финансовую помощь от МВФ в поддержку политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение развития экономики в направлении устойчивого и инклюзивного роста.

Справка УНИАН. Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 миллиарда долларов, из которых Украина получила 8,7 миллиарда долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 миллиарда долларов.

12 июля Верховная Рада приняла поправку в закон о судоустройстве, предполагающую рассмотрение Высшим антикоррупционным судом всех отнесенных к его юрисдикции дел, включая все новые апелляции по соответствующим решениям, вынесенным судами первой инстанции. На этой поправке настаивал МВФ.

Помимо принятия антикоррупционного законодательства, для продолжения сотрудничества с Фондом правительству нужно пересмотреть цены на газ и внести соответствующие корректировки для сбалансирования бюджета текущего года.