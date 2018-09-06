НБУ повысил учетную ставку до 18% годовых

Ставка повышается второй раз подряд - после повышения в июле до 17,5%.

Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку на 0,5 п.п. - до 18% годовых, при этом ставка повышается второй раз подряд - после повышения в июле до 17,5% годовых.

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"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 18% годовых с 7 сентября 2018 года", - сказал глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

Согласно материалам НБУ, в июле потребительская инфляция продолжила замедляться, вплотную приблизившись к целевому диапазону (6,5% ± 2 п.п. на конец третьего квартала).

"По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке", - говорится в документе.

Также в НБУ сообщили, что регулятор считает актуальным июльский прогноз снижения инфляции до 8,9% в 2018 году и ее возврата к целевому диапазону в конце 2019 года и к среднесрочной цели в 5% в 2020 году.

Ключевым условием снижения инфляции к цели в НБУ по-прежнему считают успешное продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Вместе с тем, как отмечается в материалах, после июльского решения НБУ по повышению ставки существенно усилились внешние риски, включая давление на валюты развивающихся стран и ухудшение конъюнктуры на мировых товарных рынках из-за эскалации широкомасштабных торговых конфликтов.

Кроме того, актуальными остаются внутренние риски, в том числе рост волатильности обменного курса гривни, приближение двойных выборов в Украине и возможное ухудшение в этой связи инфляционных ожиданий, а также рост внутреннего спроса из-за значительных темпов повышения заработных плат.

"В случае реализации инфляционных рисков Национальный банк может прибегнуть к повышению учетной ставки до уровня, необходимого для обеспечения снижения инфляции до установленных целей на приемлемом временном горизонте", - подчеркнули в НБУ.

Также сообщается, что следующее заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится 25 октября.

Как сообщал УНИАН, ранее Нацбанк два месяца сохранял учетную ставку на уровне 17,5% годовых после ее повышения пяти раз подряд – до 17,5% годовых в июле, 17% - в марте, 16% - в январе, 14,5% в декабре и 13,5% - в октябре 2017 года.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в июне 2018 года в годовом выражении составила 9,9%, замедлившись с 11,7% в аналогичном измерении месяцем ранее.