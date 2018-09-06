Заробитчане с начала года перевели в Украину $6,3 миллиарда
Трудовые мигранты за январь-июль текущего года перечислили в Украину 6,3 миллиарда долларов.
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Об этом сообщил журналистам глава Национального банка Украины Яков Смолий.
"За 7 месяцев цифра, по нашей информации, составляет 6,35 миллиарда долларов США в эквиваленте", - сказал Смолий.
Он напомнил, что по прогнозам НБУ, к концу года поступления от трудовых мигрантов превысят 11 миллиардов долларов.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк оценил объем частных денежных переводов в Украину в 2017 году в 9,3 миллиарда долларов США, или 8,4% по отношению к ВВП.
При этом премьер-министр Гройсман считает возможным за несколько лет остановить трудовую миграцию из Украины.
По словам Гройсмана, основной задачей правительства в борьбе с трудовой миграцией является повышение зарплат и качества рабочих мест.
По данным Госстата, около 36% украинских трудовых мигрантов занимаются работой, не требующей квалификации. В то же время 26,8% трудовых мигрантов работают за границей согласно полученной квалификации, а почти 30% работают не по профессии.