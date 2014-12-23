Нацбанк могут обязать перечислить в бюджет-2015 более 65 млрд гривень прибыли

Об этом говорится в доработанном правительством законопроекте «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» №1000, опубликованном на парламентском сайте.

«Установить, что Национальный банк Украины осуществляет распределение прибыли за 2014 год и перечисляет не позднее 11 мая 2015 года в Государственный бюджет Украины средства на общую сумму не менее 65,4 млрд гривень», - говорится в документе.

Учитывая установленную годовую норму перечислений прибыли Нацбанка в госбюджет в 2014 году на уровне 22,807 млрд гривень, правительственный законопроект предполагает увеличение этих отчислений в 2015 году почти в 3 раза.

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Согласно проекту, перечисление может быть частично отсрочено на основании обращения Нацбанка в случае его согласования с Министерством финансов.

Также предлагается установить, что в период с начала года до 11 мая 2015 года НБУ по требованию Минфина перечисляет в госбюджет средства в размере до 25% от суммы прибыли в соответствии с графиком Минфина.

Переходными положениями законопроекта правительство предлагает предоставить Нацбанку право в первом квартале 2015 года перечислить прибыль в госбюджет Украины не более 25% годовой суммы.

Также предлагается установить, что Нацбанк осуществляет отчисления в общие резервы, пока сумма общих резервов 2014, 2015 и 2016 годов не достигнет 3, 5 и 7% объема денежно-кредитных обязательств Национального банка в эти годы, соответственно.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде утвердить государственный бюджет Украины на 2015 год с доходами в 475,240 млрд грн, расходами в 527,194 млрд грн и предельным объемом дефицита госбюджета в 63,670 млрд грн или 3,7% ВВП (проект №1000).

В пояснительной записке к проекту автор напоминает, что правительство обсуждало с Международным валютным фондом 2 сценария на 2015 год, и правительство основывает проект госбюджета на втором, пессимистическом сценарии, согласно которому падение ВВП составит 4,3%, номинальный ВВП вырастет до 1,721 трлн грн, а годовая инфляция составит 13,1%.