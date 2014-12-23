Путин запретил чиновникам иметь зарубежные счета и заниматься бизнесом даже косвенно

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень госслужащих, которым запрещено иметь счета и хранить деньги и ценности в иностранных банках за пределами России, передает ПРАЙМ.

Запрет теперь действует для широкого перечня чиновников, чьи решения затрагивают нацбезопасность. Закон вступит в силу 1 января 2015 года.

Читайте такжеПутин обвинил простых россиян в масштабном оттоке капитала из РоссииПринятый закон распространяет такой запрет на всех госслужащих, которые участвуют в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности страны. Речь идет о федеральных и региональных чиновниках, сотрудниках Банка России и госкомпаний, перечень которых установлен нормативными актами соответствующего уровня.

Закон также предполагает, что все чиновники должны предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Это касается и тех, кто претендует на госслужбу.

Если чиновник купит недвижимость, автомобиль или ценные бумаги на общую сумму, превышающую доход его семьи за предшествующие три года, придется предоставить и сведения о расходах: своих, супруга и несовершеннолетних детей.

Государственным и муниципальным чиновникам и федеральным парламентариям также запретят участвовать в управлении хозяйствующими субъектами и заниматься бизнесом даже косвенно (согласно действующей норме, им запрещено "осуществлять предпринимательскую деятельность").

Если полицейский, следователь или таможенник совершил "малозначительное" коррупционное нарушение - он может быть наказан замечанием или выговором, военнослужащий - выговором, а гражданский чиновник - замечанием.

Еще одной поправкой сотрудникам полиции и органов внутренних дел вменяется в обязанность сообщать о любых попытках склонить их к совершению коррупционных действий. Для правоохранителей также вводится статья об "увольнении в связи с утратой доверия" - сотрудники МВД лишатся работы, если не урегулировали конфликт интересов, не представили декларации об имуществе, доходах и расходах, занимаются бизнесом или имеют зарубежные счета.