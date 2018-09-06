НБУ может пересмотреть прогноз роста международных резервов

Регулятор и далее готов сохранять свое присутствие на валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса.

Национальный банк Украины сохранил прогноз роста международных резервов Украины к концу текущего года до 20,7 миллиарда долларов, однако может пересмотреть этот прогноз в октябре.

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Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе брифинга.

"На сегодня мы сохраняем прогноз, который публиковали два месяца назад – наши резервы составят 20,7 миллиарда долларов на конец этого года. Следующий прогноз мы будем публиковать в конце октября. Возможно, мы откорректируем его, учитывая проведенные интервенции и возможное получение финансирования", - сказал он.

В то же время Чурий отметил, что регулятор и далее готов сохранять свое присутствие на валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса.

"Сегодня мы покупали валюту – купили почти 40 миллионов долларов. Мы видели, что гривня растет. Ситуация действительно динамичная – курс не движется в одном направлении, а в соответствии со спросом и предложением", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины за январь-август 2018 года сократились на 8,4% - до 17,232 миллиарда долларов или 2,9 месяца будущего импорта.

В 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% - до 18,808 миллиарда долларов.