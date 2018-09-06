Нацбанк рассчитывает на успешное завершение миссии МВФ

Получение кредитных средств Фонда укрепит финансовую стабильность и станет позитивным сигналом для участников рынка.

Национальный банк Украины рассчитывает на успешное завершение миссии Международного валютного фонда, которая начала работу в Киеве сегодня, 6 сентября.

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"Как вы знаете, сегодня начинается визит миссии МВФ в Киеве, и Национальный банк рассчитывает на успешность этих переговоров", - сказал глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

По его словам, получение кредитных средств Фонда и связанного финансирования от других партнеров будет способствовать укреплению финансовой стабильности в Украине, а также станет позитивным сигналом для участников рынка.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда, как и планировала, начала свою работу в Киеве сегодня, 6 сентября. Согласно заявлению постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, миссия будет работать до 19 сентября для обсуждения актуальных экономических событий и экономической политики, а также следующих шагов, включая финансовую помощь от МВФ в поддержку политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение развития экономики в направлении устойчивого и инклюзивного роста.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 миллиарда долларов, из которых Украина получила 8,7 миллиарда долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 миллиарда долларов.

Помимо принятия антикоррупционного законодательства, для продолжения сотрудничества с Фондом правительству нужно пересмотреть цены на газ и внести соответствующие корректировки для сбалансирования бюджета текущего года.