Кризис в России: на пути к дефолту - Der Spiegel

Об этом пишет Вольфганг Мюнхау в своей статье «Кризис в России: на пути к дефолту», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

В государственном банкротстве России никто не заинтересован, так говорят в унисон Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью Der Spiegel и Федерика Могерини, Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики.

Но так ли это на самом деле?

Для высказываний двух политиков, есть два возможных объяснения, ни одно из них не внушает доверия. Либо европейцы не воспринимали санкции против России всерьёз, когда их вводили. Либо они недооценили последствия. Я подозреваю, что здесь присутствует сочетание того и другого.

Не все европейские представители внешней политики изначально понимали значение финансовых санкций в качестве инструмента внешней политики - процесс обучения, который происходит на наших глазах. В Америке радуются, что санкции наконец действуют. В ЕС все потрясены.

С падением цен на нефть, финансовый кризис в России достиг своего пика в середине декабря, когда центральный банк, чтобы защитить обменный курс, поднял процентные ставки с 10,5% до ошеломляющих 17 процентов. Обменный курс рубля несколько стабилизировался с тех пор и теперь вернулся к отметке в 60 рублей за доллар. Но процентная ставка в среднесрочной перспективе только ухудшает положение.

Это напомнило мне о подобном случае в 1992 году, когда британский центральный банк резко поднял процентные ставки от 10 до 15 процентов, чтобы стабилизировать фунт в европейской системе обменных курсов. Но из этого ничего не вышло. Не сработает такая политика также и в России. При снижении цены на нефть вдвое и такой высокой процентной ставке, экономика России движется к глубокой и длительной рецессии. До валютного кризиса, экономика России была примерно такой же по величине, как и во Франции. Теперь она играет в лиге Нидерландов. И движется в сторону Греции.

Жесткие санкции США

Финансовые санкции, введенные Западом, не несут прямой ответственности за нынешний кризис, но они играют важную косвенную роль, которая станет очевидной лишь через один-два года. Президент США Барак Обама подписал закон на прошлой неделе. Он позволяет ему ввести санкции против России, а также против третьих лиц. То есть, если немецкая компания будет поставлять в Россию то, что подпадает под санкции США, американское отделение этой немецкой компании будет оштрафовано.

Банки стали более осторожными. Я слышал от крупного банка, что теперь каждого крупного заемщика проверяют на наличие какого-либо прямого или косвенного отношения к России. Даже если Штайнмайерам и Могерини этого мира удастся в следующем году отменить европейские санкции, это не окажет большого влияния - до тех пор, пока американские санкции остаются в силе.

Россия не обанкротится в 2015 году. Но если цена на нефть останется на нынешнем низком уровне, то государственное банкротство в течение нескольких лет вполне вероятно. Тем не менее, страна имеет 400 млрд евро в валютных резервах. Россия в хорошие годы создала себе резерв, который очень медленно, но очень уверенно сейчас уменьшается.

Россия может выдержать санкции или снижение цен на нефть, но не оба эти удара одновременно. Паника наших представителей внешней политики показывает мне: они медленно осознают, что сделали, когда ввели санкции.