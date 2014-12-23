Яресько: 30% расходов бюджета-2015 пойдет на оборону и финансирование долгов

Украину ожидает непростой год, поскольку 30% расходов государственного бюджета 2015 года приходится на оборону и финансирование долгов, заявила министр финансов Наталия Яресько, представляя проект госбюджета на 2015 год в Верховной Раде.

Министр сообщила, что госбюджет на 2015 год основан на согласованном макропрогнозе, предполагающем падение реального ВВП на 4,3% при инфляции 13%. По ее словам, несмотря на сложную ситуацию, правительство прогнозирует увеличение номинальных доходов, что с удержанием дефицита госбюджета в пределах 3,7% ВВП позволит профинансировать расходы на 543 млрд грн.

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«Нас ожидает непростой год. Непростой год, в котором 30% наших расходов запланировано на оборону и обслуживание наших долгов. Расходы на оборону и безопасность, которые являются приоритетом номер один, с учетом агрессии на востоке Украины, существенно увеличены и по отношении к ВВП, и по отношению к общим расходам», - сказала Яресько. По ее словам, проект госбюджета предполагает расходы на оборону в размере 82,9 млрд грн, а также 6 млрд грн госгарантий и возможность получить еще 1,5 млрд грн из спецфонда от реализации конфискованного имущества.

«Проблема номер два – стремительный рост затрат на облуживание долга. Девальвация увеличила на 55% платежи по нашим внешним обязательствам, а также стремительно накапливались внутренние доги в прошлые годы. Капитализация «Нафтогаза», банков и Фонда гарантирования вкладов. Все вместе почти удвоило наши расходы на обслуживание догов по отношению к прошлому году», - добавила министр.

Отвечая на вопросы депутатов, Яресько сообщила, что правительство не получало от Национального банка Украины официальных прогнозов относительно валютного курса, в связи с чем при расчете показателей госбюджета использовался средний консенсусный курс на основании прогнозов ряда инвестбанкиров и экономистов, а также прогнозов Минэкономики и правительства.

В свою очередь премьер-министр Арсений Яценюк уточнил, что средний курс при расчете госбюджета составляет 17 грн/долл.

Министр финансов подчеркнула, что предложенный бюджет можно принимать только после принятия ряда законопроектов об изменениях в Бюджетный и Налоговый кодексы, предполагающих бюджетную децентрализацию, упрощение налогообложения и детенизацию экономики, установление равных правил игры для всех.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде утвердить государственный бюджет Украины на 2015 год с доходами 475,240 млрд грн, расходами 527,194 млрд грн и предельным объемом дефицита госбюджета 63,670 млрд грн, или 3,7% ВВП (законопроект №1000).

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что правительство обсуждало с Международным валютным фондом два сценария на 2015 год, и правительство основывает проект госбюджета на втором, пессимистическом сценарии, согласно которому падение ВВП составит 4,3%, номинальный ВВП вырастет до 1,721 трлн грн, а годовая инфляция составит 13,1%.