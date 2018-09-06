На оборону в этом году потратят более 5% ВВП - Порошенко

Президент надеется, что уровень финансирования безопасности и обороны будет не меньше, чем в прошлом году.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что расходы на оборону в этом году составят 5,26% ВВП.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Президент отметил, что в отношении формирования военного бюджета ситуация непростая. "Могу отметить, что мы уже имеем первые ростки принятых за четыре года реформ. И это дает нам возможность с оптимизмом смотреть и на соответствующий бюджетный процесс, хотя будет очень сложно, и надеюсь, на соответствующие показатели по обеспечению финансирования сектора обороны и безопасности", - сказал Порошенко.

По его словам, в прошлом году удалось выполнить требования по расходам на сектор обороны и безопасности, которые должны составлять не менее 5% ВВП. "И по факту, в этом году они будут составлять 5,36% валового внутреннего продукта Украины", - подчеркнул Порошенко.

"Я знаю, что трудно ... Это ответственная позиция наших силовых ведомств, надо больше денег. Но надеюсь, что уровень финансирования в этом году будет в процентах не менее уровня финансирования года прошлого", - заявил Порошенко.