цей матеріал доступний українською

Нацбанк ожидает очередного транша МВФ в этом году

17:54, 06 сентября 2018
Финансы
301 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеГройсман провел переговоры с миссией МВФ

"Мы ожидаем, что переговоры будут успешными, и что мы достигнем консенсуса относительно получения очередного транша в этом году", - сказал глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос о сумме предстоящего транша, глава НБУ отметил, что это является предметом переговоров с Фондом.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда, как и планировала, начала свою работу в Киеве сегодня, 6 сентября.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 миллиарда долларов, из которых Украина получила 8,7 миллиарда долларов, заканчивается весной 2019 года.

В Национальном банке прогнозировали получение в этом году от МВФ 1,9 миллиарда долларов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #миссия МВФ#транш МВФ#миссия МВФ в Украине