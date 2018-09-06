Нацбанк ожидает очередного транша МВФ в этом году

Сумма предстоящего транша является предметом переговоров.

Национальный банк Украины ожидает очередного транша кредита от Международного валютного фонда в этом году.

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"Мы ожидаем, что переговоры будут успешными, и что мы достигнем консенсуса относительно получения очередного транша в этом году", - сказал глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос о сумме предстоящего транша, глава НБУ отметил, что это является предметом переговоров с Фондом.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда, как и планировала, начала свою работу в Киеве сегодня, 6 сентября.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 миллиарда долларов, из которых Украина получила 8,7 миллиарда долларов, заканчивается весной 2019 года.

В Национальном банке прогнозировали получение в этом году от МВФ 1,9 миллиарда долларов.