НБУ продолжает укреплять официальную гривню

Официальный курс НБУ на 7 сентября: 100 USD – 2822,4632 гривни; 100 EUR – 3283,6537 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2822,4632 (6 сентября – 2841,1552)

100 EUR – 3283,6537 (6 сентября – 3290,6260)

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины за август по официальному обменному курсу девальвировала к доллару США на 5,7%, к евро – на 5,8%.

Текущие котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины, по данным дилеров коммерческих банков, составляют 28,20/28,23 гривни/доллар.