На оборону в бюджете-2019 предусмотрено около 200 миллиардов - Гройсман

Премьер отметил, что приоритетом правительства остается финансирование безопасности и обороны на уровне не менее 5% ВВП.

На сферу обороны и безопасности в проекте госбюджета на следующий год предусмотрено около 200 миллиардов гривень.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании СНБО заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что приоритетом правительства остается финансирование сферы безопасности и обороны на уровне не менее 5% ВВП.

"В прошлом году на эти цели было предусмотрено 167 миллиардов гривень. В этом году будет рост примерно на 30 миллиардов - это 197 миллиардов, а если говорить о спецфонде и других доходах сферы обороны, то это больше 200 миллиардов гривень", - отметил Гройсман.

По его словам, проектом бюджета предусмотрены средства на повышение денежного обеспечения военных.

"Также мы понимаем, что нам необходимо обеспечивать армию новейшим вооружением и всем необходимым для эффективной безопасности и обороны. Вместе с тем, мы считаем, что все распорядители средств, в соответствии со стратегическими документами по развитию нашей безопасности и обороны, должны обеспечить эффективность использования этих расходов", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 августа, президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости повышения уровня денежного обеспечения украинского военнослужащего не менее чем на 30%.