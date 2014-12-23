Нацбанк повысил официальный курс гривни почти на 20 копеек

Официальный курс гривни заметно вырос после снижения до нового исторического минимума.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 23 декабря с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 долларов США – 1566.1713 грн (с 14.00 22 декабря – 1585.4396); 100 евро – 1919.9694 (с 14.00 22 декабря – 1946.7613); 10 российских рублей – 2.7723 (с 14.00 22 декабря – 2.6127). Читайте такжеНацбанк не дает никаких прогнозов - ждет, пока курс гривни установит рынокКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса 23 декабря продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,7512 грн/долл. Ощий объем заявок субъектов рынка составил 13,5 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) – 15,7500 грн/долл.

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