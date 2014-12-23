Яценюк подтвердил: прогнозный курс на 2015 год - 17 гривень за доллар

Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде.

«Средний курс при расчете государственного бюджета - 17 грн», - сказал Яценюк.

При этом присутствовавшая в Раде министр финансов Наталья Яресько подчеркнула, что все прогнозные показатели проекта бюджета были сформированы на основе консенсус-прогнозов инвестиционных банков и Министерства экономического развития и торговли Украины.

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«Что касается курса, то мы не получили прогнозный курс от Национального банка. Мы использовали средний консенсусный курс, который мы получили от Минэкономики и инвестиционных банкиров и экономистов», - сказала Яресько.

Ранее премьер-министр отмечал, что Кабинет министров закладывает в проект государственного бюджета Украины на 2015 год курс гривни к доллару на уровне текущего с допущением девальвации до 17 грн за доллар. В то же время он отметил, что коррективы в прогнозные показатели вносятся постоянно.

Кабмин подал в парламент проект бюджета на 2015 год с доходами в 475,240 млрд грн, расходами в 527,194 млрд грн и предельным объемом дефицита госбюджета в 63,670 млрд грн.