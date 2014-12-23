Из-за действий Нацбанка гривня под угрозой - совет НБУ

Осуществление денежно-кредитной политики Национальным банком в январе-октябре не в полной мере соответствовало положениям Основных принципов денежно-кредитной политики на 2014 год, а обеспечение стабильности национальной валюты находится под угрозой, считает Совет Национального банка Украины.

Об этом говорится в решении совета от 17 декабря «О состоянии выполнения Основных принципов денежно-кредитной политики на 2014 год и ее влияние на социально-экономическое развитие Украины», опубликованном на сайте НБУ.

«Отметить, что осуществление денежно-кредитной политики в январе-октябре не в полной мере соответствовало положениям Основных принципов денежно-кредитной политики на 2014 год. Обеспечение стабильности национальной валюты, как основной цели денежно-кредитной политики, находится под угрозой, большинство определенных Основными принципами задач не выполняются или выполняются ненадлежащим образом», - говорится в документе.

Как сообщается, к такому выводу совет пришел на основании информации Правления НБУ о выполнении Основных принципов денежно кредитной политики по итогам работы в январе-октябре 2014 года.

«Несвоевременные действия Национального банка Украины на валютном рынке, с одной стороны, позволили существенно ограничить темпы девальвации, с другой - привели к сокращению международных резервов с начала года на 51,2% или на 10,4 млрд долл. США. По состоянию на 1 декабря 2014 года они составляли 10,0 млрд долл. США», - отмечается в документе.

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В свою очередь, НБУ на сайте сообщает, что разделяет позицию Совета о том, что проведение денежно-кредитной политики на таких принципах и при таких макроэкономических условиях содержит риски для ценовой стабильности в государстве, главным критерием которой является достижение и поддержка низкого стабильного темпа роста инфляции в среднесрочной перспективе, и что в стране необходимо создать условия для перехода к режиму инфляционного таргетирования.

«Но предпосылкой этого должна стать сбалансированная фискальная политика государства. Поэтому Национальный банк Украины надеется на то, что критические заявления Совета будут учтены Кабинетом министров Украины при подготовке государственного бюджета Украины на 2015 год и Верховной Радой Украины при его утверждении», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко исключил из состава Совета Национального банка Украины Андрея Портнова и Валерия Хорошковского.

По информации на сайте Национального банка Украины, в состав Совета НБУ, помимо уволенных Хорошковского и Портнова, входят Ирина Акимова, Александр Биланенко, Станислав Буковинский, Павел Гайдуцкий, Ольга Кандыбка, Трофим Ковальчук, Валерия Гонтарева как глава НБУ, Виталий Ломакович, Игорь Лютый, Юрий Полунеев, Виктор Федосов, Роман Шпек.

В рамках закона о Национальном банке, Совет НБУ выполняет ряд функций, в том числе ежегодно разрабатывает основные принципы денежно-кредитной политики и утверждает смету доходов и расходов Нацбанка.

По словам первого замглавы НБУ Александра Писарука, отношения между НБУ и советом НБУ «непростые», поскольку совет не укомплектован, в связи с чем иногда на заседаниях не хватает голосов для кворума, а также до недавнего времени в совет входили люди, которых физически нет в Украине.