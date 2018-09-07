В Украине усилят борьбу с неофициальным трудоустройством
Правительство усиливает меры по борьбе с неофициальным трудоустройством. Более пристальный контроль установят за оформлением трудовых отношений с наемными работниками.
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В частности, будут бороться с такими схемами, когда рабочих заставляют регистрироваться как физических лиц-предпринимателей. Об этом говорится в сюжете программы "Завтрак с "1+1".
Это должно улучшить уплату налогов и единого социального взноса. За семь месяцев этого года выявили почти 9 тысяч предпринимателей, которые вели теневую деятельность.
В результате проверок выяснили, что почти половина работодателей нарушают нормы трудового законодательства.