Депутаты решили принимать госбюджет 30 декабря

ВР приняла постановление “Об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта закона Украины “О государственном бюджете Украины на 2015 год”.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление (№1000-П) проголосовали 253 народных депутата из 334, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановление поддержали с учетом предложения лидера фракции «Блока Петра Порошенко» Юрия Луценко, который отметил, что коалиция сегодня не готова принимать никаких решений, поскольку должна изучить представленные правительством материалы.

Луценко предложил 25 декабря в первом чтении рассмотреть 44 законопроекта, предложенных правительством, и изменения в Бюджетный и Налоговый кодекс; в воскресенье, 28 декабря, рассмотреть их во втором чтении, а во вторник, 30 декабря, голосовать за государственный бюджет Украины.

Таким образом, постановление, уже под № 1000-П1, было принято 266-ю голосами, изменив в нем даты в соответствии с предложениями Луценко.

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Как сообщал УНИАН, 22 декабря в ВР зарегистрировали проект постановления об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта закона о государственном бюджете Украины на 2015 год (№1000-П).

Документ предусматривал, в частности, что представление проекта закона о государственном бюджете на 2015 год состоится в ВР 23 декабря; рассмотрение проекта госбюджета народными депутатами, формирование предложений к проекту – не позднее 12.00 24 декабря.

Рассмотрение проекта госбюджета с предложениями Комитета ВР по вопросам бюджета и принятие его в целом планировалось 25 декабря 2014 года.