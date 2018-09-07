Нацбанк потратил на поддержку гривни уже более $700 миллионов

Валютные интервенции ослабляют влияние колебаний обменного курса на инфляцию.

Национальный банк Украины с начала третьего квартала в ходе интервенций для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни продал на межбанковском валютном рынке на 700 миллионов долларов больше, чем купил.

Читайте такжеНацбанк заявил об отказе удерживать курс гривни

"Чистая продажа валюты Национальным банком для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса составляет свыше 700 млн долл. США с начала третьего квартала", - сказал глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

По его словам, валютные интервенции ослабляют влияние колебаний обменного курса на инфляцию.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины за август по официальному обменному курсу девальвировала к доллару США на 5,7%, к евро – на 5,8%.

Текущие котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины, по данным дилеров коммерческих банков, составляют 28,20/28,23 гривни/доллар.