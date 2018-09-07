Премьер уточнил объем оборонного бюджета страны в 2019 году

Оборонный бюджет будет увеличен на 23 миллиард по сравнению с текущим годом, до 201 миллиарда гривень.

Оборонный бюджет Украины в 2019 году составит 201 миллиард гривень.

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Об этом выступая в парламенте заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Правительство внесло предложение на СНБО увеличить оборонный бюджет на 23 миллиард гривень до 201 миллиард гривень со спецфондом. Я хочу подчеркнуть, что это колоссальный ресурс, который фактически будет выделен в следующем году, он будет максимальным за все периоды", - сказал он.

Премьер отметил, что этой суммы будет достаточно при эффективном использовании для обеспечения оборонных нужд страны.

"Мы надеемся, что распорядители, министерства и силовые ведомства, примут все меры для использования этих ресурсов, а также будут увеличены зарплаты особенно тем, кто в условиях войны защищает наше государство", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году на нужды сектора безопасности и обороны Украины будет направлено более 5% ВВП.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 6 сентября по результатам обсуждения основных параметров оборонного бюджета на 2019 год.