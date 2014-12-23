Финансирование аппарата Мининфраструктуры хотят увеличить более чем в 8 раз

Кабинет министров Украины предлагает выделить на финансирование Министерства инфраструктуры в 2015 году 3,27 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем в 2014 году.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №1000 «О Государственном бюджете на 2015 год», опубликованной на сайте Верховной Рады.

В частности, расходы на министерство из основного фонда госбюджета составят 3,21 млрд грн, в том числе расходы потребления – 3,16 млрд грн и расходы развития – 42,19 млн грн. Из специального фонда будет выделено 58,92 млн грн, в том числе расходы потребления – 31,19 млн грн, расходы развития – 27,73 млн грн.

В частности, расходы на содержание аппарата министерства в следующем году правительство предлагает увеличить почти в 8,3 раза по сравнению с текущим годом – до 2,82 млрд грн.

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На бюджетную программу поддержки эксплуатационно-безопасного состояния судоходных шлюзов и внутренних водных путей в 2015 году планируется привлечь более 39 млн грн и направить их на обеспечение функционирования навигационного оборудования, гарантированных габаритов судового хода, безаварийного и беспрепятственного прохождения судов по внутренним водным путям и судоходным шлюзам, что будет способствовать обеспечению безопасности судоходства.

Правительство также предлагает сократить расходы на содержание Госинспекции по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) в 2015 году по сравнению с 2014 годом в 3,1 раза – до 9,88 млн грн, Госинспекции по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекция) - в 9,9 раза – до 6,05 млн грн, тогда как расходы на содержание Государственной авиационной службы (Госавиаслужба) планируется увеличить почти вдвое – до 121,2 млн грн, а на содержание Государственной специальной службы транспорта планируется увеличить расходы на 16,1% - до 301,6 млн грн.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) может получить в 2015 году 25,53 млрд грн финансирования из государственного бюджета против предусмотренных в госбюджете на текущий год 14,42 млрд грн.

В то же время, Кабмин исключил из проекта бюджета такую статью расходов, как государственная поддержка Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), тогда как в текущем году на ведомство было выделено более 1 млрд грн, в частности, на медицинское обслуживание работников и пассажиров ж/д транспорта.

Как сообщал УНИАН, правительство предлагает Верховной Раде утвердить государственный бюджет Украины на 2015 год с доходами 475,24 млрд грн, расходами 527,19 млрд грн и предельным объемом дефицита госбюджета 63,67 млрд грн.