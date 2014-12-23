Экономический рост США оказался выше прогнозов аналитиков

Об этом говорится в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли США, передают РИА Новости.

Данные оказались выше первоначальной оценки в 3,5% и второй оценки в 3,9%, а также прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Reuters, которые ожидали роста американской экономики на 4,3%.

Во втором квартале текущего года ВВП США вырос на 4,6%.

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Реальные темпы роста потребительских расходов в третьем квартале ускорились до 3,2% с 2,5% кварталом ранее. Рост экспорта товаров и услуг замедлился до 4,5% с 11,1% по итогам предыдущего квартала. При этом реальный импорт товаров и услуг снизился на 0,9%, тогда как кварталом ранее был зафиксирован рост на 11,3%.

Ранее УНИАН сообщал, что рост ВВП США замедлился до 3,5%, однако превысил прогнозы.

ВВП (совокупная стоимость товаров и услуг, созданных внутри страны) является одним из основополагающих и всеобъемлющих макроэкономических показателей. Данные по ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад по квартальному ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.