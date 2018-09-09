Баланс недели: миссия МВФ прилетела в Киев, Рада принялась за законы, а в Фискальной службе сменился глава

Уходящая неделя оживила экономическую жизнь после длительного летнего затишья - из отпусков вернулись парламентарии и приступили к работе. Открытие девятой сессии восьмого созыва Верховной Рады проходило без излишних торжеств и церемоний. Вначале напутственные слова депутатам сказал спикер парламента Андрей Парубий, а затем премьер-министр Владимир Гройсман. Глава правительства призвал народных избранников, несмотря на приближающиеся выборы, продемонстрировать способность принимать ответственные решения. Также Гройсман заявил, что Украина должна в среднесрочной перспективе избавиться от бремени внешних долгов, которые существенно ограничивают развитие отечественной экономики и не дают повышать социальные стандарты в стране.

Видимо, услышав главу правительства, депутаты показали неплохую результативность в первую рабочую неделю. Одним из самых важных решений Рады стало голосование за законодательное внедрение механизма «единого окна» на таможне с учетом предложений президента Петра Порошенко. Принятие закона позитивно оценили в бизнес среде. Так, в Европейской Бизнес Ассоциации считают, что новации сократят время таможенного оформления товаров и количество контролирующих органов. По мнению исполнительного директора ЕБА Анны Деревянко, закон также будет способствовать преодолению коррупционных схем на таможне.

Кстати, в начале июля Рада уже принимала этот закон, однако глава государства его ветировал, предоставив свои предложения. Представляя правки в закон, представитель президента в Раде Ирина Луценко отметила, что предлагается убрать пункт о возмещении сельскохозяйственным товаропроизводителям 30% стоимости спецвагонов для перевозки зерна. Главная претензия Порошенко в том, что это не обеспечивает достижения социальных целей поддержки сельскохозяйственных производителей, так как претендовать на поддержку смогут только крупные предприятия. «Большинство сельскохозяйственных производителей составляют фермерские хозяйства – 75% от общего количества сельскохозяйственных предприятий. Объем производства растениеводства составляет 11%. Поэтому объем растениеводства не является таким, который требует покупки большинством фермерских хозяйств Украины специальных вагонов для перевозки зерна», - пояснила Луценко.

Еще одним важным решением Рады стало исключение из моратория на вывоз леса положения об экспорте дров. Депутаты поддержали предложение президента о введении защитных мер в отношении экспорта кругляка для сохранения лесов. Так, перемещение через границу необработанных лесоматериалов вне таможенного контроля повлечет за собой наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет. А за незаконную рубку древесины можно угодить за решетку до 3 лет. Принятие этого закона повысило возможность дальнейшего сотрудничества с МВФ. Ведь одним из требований кредитора к Украине была отмена моратория на экспорт дров.

Также Рада отменила государственное регулирование сахарной отрасли. По словам заместителя главы Комитета по вопросам аграрной политики Григория Заболотного, существующее регулирование создавало абсурдные ситуации. «Установленная минимальная цена до 1 сентября на реализацию сахарной свеклы была 11,2 гривни, а сегодня реализационная цена на рынке - 10,5 гривни. То есть производители не могут реализовывать продукцию, так как есть постановление Кабмина, которое запрещает продавать по ниже цене. Это - нонсенс», - заявил он.

Позитивной новостью для «зеленой» энергетики стало решение Рады об упрощении процедур, необходимых инвесторам при строительстве объектов возобновляемой энергетики. Это должно повысить инвестиционную привлекательность строительства объектов в сфере ветроэнергетики и солнечной генерации.

Еще Верховная Рада приняла закон о трансграничном сотрудничестве, который призван улучшить эффективность реализации совместных со странами Европейского Союза проектов по усовершенствованию пограничной инфраструктуры.

Кроме этого, Рада ратифицировала ряд значимых соглашений Украины с Таиландом и Турцией об экономическом сотрудничестве. Документы предусматривают развитие контактов между бизнесменами, создание совместных предприятий и представительств коммерческих учреждений на территориях двух стран, работу Совместных комиссий по вопросам торговли.

«Куча проблем»

В первую неделю осени работа кипела и в Кабинете министров. В среду глава правительства Владимир Гройсман объявил о старте в октябре активной борьбы с теневой занятостью. По его словам, планируется в течение месяца провести разъяснительную работу о том, какие штрафы предусмотрены за наем сотрудников без официального оформления.

«Через месяц, в октябре, мы начнем внедрять все нормы, которые предоставлены нам законом для того, чтобы защитить права работающих людей и восстановить социальную справедливость. Никто никому не дал права своей безответственностью оставлять людей без пенсии», - сказал премьер.

Гройсман рассказал, что в правительство с этой проблемой обращаются как неоформленные работники, так и работодатели, которые соблюдают все нормы законодательства в сфере трудоустройства.

На уходящей неделе правительство также взялось за внедрение новых государственных строительных норм. По мнению Гройсмана, их обновление будет способствовать созданию комфортной среды для жителей Украины. «Мы провели громадную работу с ассоциациями, с архитекторами, чтобы создать нормальные качественные условия и нормы строительства в государстве. Мы хотим создать комфортную среду в городах, поселках, общинах, чтобы те, кто проектирует здания и сооружения, делали это так, как это делается в цивилизованных странах мира», - сказал Гройсман.

Вместе с тем, он заявил о сопротивлении реформам, направленным на борьбу с теневыми схемами: «Куча проблем у нас. Сейчас со строительными историями, которые просто уничтожают украинские города и общины, и не дают людям нормально жить на своих территориях. Это еще одна борьба с кланами. Начали бороться с контрабандой – против нас поднялась контрабандная машина. Я просто не понимаю. Начали бороться с лесом (контрабандой леса-кругляка – УНИАН) – тут уже «лесники». Начали печатать учебники – там блокируют», - заявил глава правительства.

Между тем, правительство не забыло о проблемах автодорожной отрасли. Своим решением Кабмин перераспределил средства на строительство и реконструкцию автодорог государственного значения. Такой шаг вызван отсутствием в некоторых областях проектной документации на ремонт дорог. Уменьшение расходов предусматривается в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской и Черновицкой областях. Увеличены расходы будут в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Миссия МВФ - в Киеве

На уходящей неделе состоялось долгожданное событие – миссия ключевого кредитора нашей страны - Международного валютного фонда начала работу в Киеве. Согласно заявлению постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, миссия Фонда будет работать в Киеве до 19 сентября для обсуждения следующих шагов сотрудничества, включая финансовую помощь.

Важность этого события сложно переоценить. Ведь ситуация в экономике остается очень неспокойной: гривню продолжает лихорадить, дефицит госбюджета растет - по данным Госказначейства он достиг 13,4 млрд грн, а международные резервы за август сократились до 17 млрд долл. И это, не говоря о предстоящих миллиардных выплатах по внешнему долгу. К тому же текущая программа сотрудничества Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. Поэтому от успешного завершения нынешней миссии МВФ зависит стабильность экономики нашей страны. Получение кредитных средств Фонда и связанного с ним финансирования от других партнеров будет способствовать укреплению финансовой стабильности в Украине, а также станет позитивным сигналом для участников рынка.

В Нацбанке считают, что угроз переговорам нет, очередной транш МВФ Украина получит еще в этом году. «Мы ожидаем, что переговоры будут успешными и что мы достигнем консенсуса относительно получения очередного транша в этом году», - отметил глава НБУ Яков Смолий. Он также заявил, что прогноз роста международных резервов Украины к концу года может быть пересмотрен в сторону повышения.

«На сегодня мы сохраняем прогноз, который публиковали два месяца назад – наши резервы составят 20 млрд 700 млн долл. на конец этого года. Следующий прогноз мы будем публиковать в конце октября. Возможно, мы откорректируем его, учитывая проведенные интервенции и возможное получение финансирования», - сказал Смолий.

Между тем, повод для опасений замораживания сотрудничества с МВФ все-таки есть. По мнению экономистов, дальнейшее получение от Фонда траншей возможно лишь после повышения цены на газ для населения. Но правительство постоянно откладывает это историческое решение. Правда, на уходящей неделе Гройсман назвал «неизбежным» изменение цены на газ и пообещал завершить дискуссию по данному вопросу до конца сентября.

«Моя задача при неизбежности изменения цены - проработать все механизмы дополнительной социальной защиты, чтобы людей защитить», - сказал премьер-министр.

Нацбанк прогнозирует повышение тарифов на газ на 25% в этом и на 15% - в следующем году. «Прогноз не изменился: мы ожидаем роста тарифов на газ где-то на 25% в этом и на 15% - в следующем году», - сказал журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Фискальная служба на раздорожье

На уходящей неделе и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан подал в отставку по собственному желанию. Как сообщила исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова, такое решение им было принято в связи с началом работы по проведению конкурса на занимание вакантной должности руководителя Государственной фискальной службы.

«Чтобы не было конфликта интересов, исполняющий обязанности Мирослав Продан принял решение об увольнении по собственному желанию. Правительство это решение поддержало, и на момент до проведения конкурса исполнять обязанности будет Александр Власов, который возглавлял подразделение «Фантом» Государственной фискальной службы», - сказала она.

Правда, есть большие сомнения - сможет ли Продан выиграть конкурс на должность главы ГФС? Дело в том, что ранее генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил его в нарушениях законодательства.

«Где-то в начале этого года мы получили информацию о возможных правонарушениях господина Продана, которые не связаны с его бывшей должностью в Винницкой области. Они связаны с его нынешней деятельностью», - заявил Луценко.

По его словам, материалов у Генпрокуратуры достаточно, однако следствие должно предоставить доказательную базу. «Если следствие предоставит необходимую доказательную базу, то это дело будет отправлено в орган, который должен ее реализовывать. На данный момент ведется следствие, я этого не скрываю», - сказал генпрокурор.

Продан попытался ответить на обвинения Генпрокуратуры. Он отстранил от работы своего «сменщика» - главу Одесской таможни Александра Власова на период служебного расследования кражи 37 контейнеров с тканью и другими товарами. Продан при этом заявил, что у него есть основания утверждать причастность к данному преступлению сотрудников Генеральной прокуратуры. Продан также отметил, что озвученная в конце августа Юрием Луценко информация о выявлении в складских помещениях 37 контейнеров неучтенного товара нуждается в уточнении. Он обратился с просьбой к руководству Генпрокуратуры предъявить информацию относительно правонарушений. «Я обращаюсь к руководству Генпрокуратуры с просьбой. Вы уже два месяца шантажируете меня, моих близких, мое окружение, мол, у вас есть информация относительно меня. Если она есть, предъявляйте», – заявил Продан.

Следующая неделя обещает быть не менее интересной. Правительство должно завершить работу над проектом бюджета на 2019 год и подать его на рассмотрение в Раду, неумолимое время подталкивает Кабинет Гройсмана перейти Рубикон в затянувшемся вопросе о тарифах на газ для населения, а Госстат обнародует данные о результатах внешней торговли за восемь месяцев 2018 года.

Александр Куницкий